24 июня, 15:35

Биррелл сыграет с Павлюченковой во втором круге турнира в Истборне

Алина Савинова

Австралийская теннисистка Кимберли Биррелл обыграла американку Софию Кенин на старте турнира в Истборне.

Встреча длилась 1 час 31 минуту и завершилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу австралийки.

Во втором круге Биррелл сыграет против россиянки Анастасии Павлюченковой.

Турнир WTA Lexus Eastbourne Open

Призовой фонд 389 000 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Первый круг

Кимберли Биррелл (Австралия, Q) — София Кенин (США, 4) — 6:4, 6:4

Касаткина проиграла Лулу Сун в первом круге турнира в Истборне

Панова и Ханьюй выбили дуэт Хромачевой и Столлар на старте турнира в Германии

