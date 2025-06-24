Биррелл сыграет с Павлюченковой во втором круге турнира в Истборне
Австралийская теннисистка Кимберли Биррелл обыграла американку Софию Кенин на старте турнира в Истборне.
Встреча длилась 1 час 31 минуту и завершилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу австралийки.
Во втором круге Биррелл сыграет против россиянки Анастасии Павлюченковой.
Турнир WTA Lexus Eastbourne Open
Призовой фонд 389 000 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Первый круг
Кимберли Биррелл (Австралия, Q) — София Кенин (США, 4) — 6:4, 6:4
