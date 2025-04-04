Касаткина проиграла Кенин в третьем круге турнира в Чарльстоне

Американская теннисистка София Кенин переиграла Дарью Касаткину, представляющую Австралию, в третьем круге турнира в Чарльстоне — 6:3, 7:6 (7:9).

Матч длился 1 час 45 минут. 26-летняя американка подала 2 раза навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 4 из 6 брейк-пойнтов. На счету Касаткиной 5 подач навылет, 5 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта (из 9).

В 1/4 финала Кенин сыграет против россиянки Анны Калинской.

Чарльстон (США)

Турнир WTA Credit One Charleston Open

Призовой фонд 1 064 510 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг

София Кенин (США) — Дарья Касаткина (Австралия, 5) — 6:3, 7:6 (7:9)