4 апреля 2025, 04:57

Касаткина проиграла Кенин в третьем круге турнира в Чарльстоне

Евгений Козинов
Корреспондент

Американская теннисистка София Кенин переиграла Дарью Касаткину, представляющую Австралию, в третьем круге турнира в Чарльстоне — 6:3, 7:6 (7:9).

Матч длился 1 час 45 минут. 26-летняя американка подала 2 раза навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 4 из 6 брейк-пойнтов. На счету Касаткиной 5 подач навылет, 5 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта (из 9).

В 1/4 финала Кенин сыграет против россиянки Анны Калинской.

Чарльстон (США)
Турнир WTA Credit One Charleston Open
Призовой фонд 1 064 510 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Третий круг

София Кенин (США) — Дарья Касаткина (Австралия, 5) — 6:3, 7:6 (7:9)

Как живут параспортсмены — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Как живут параспортсмены — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
КХЛ внесла очередные изменения в регламент
КХЛ внесла очередные изменения в регламент
«Ноттингем Форест» — «Астон Вилла»: Лига Европы, первый матч 1/2 финала, видеообзор
«Ноттингем Форест» — «Астон Вилла»: Лига Европы, первый матч 1/2 финала, видеообзор
«Брага» — «Фрайбург»: Лига Европы, первый матч 1/2 финала, видеообзор
«Брага» — «Фрайбург»: Лига Европы, первый матч 1/2 финала, видеообзор
«Райо Вальекано» — «Страсбур»: Лига конференций, первый матч 1/2 финала, видеообзор
«Райо Вальекано» — «Страсбур»: Лига конференций, первый матч 1/2 финала, видеообзор
«Вегас» — «Юта»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Юта»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Питтсбург»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Питтсбург»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Атлетико» — «Арсенал»: Лига чемпионов, видеообзор
«Атлетико» — «Арсенал»: Лига чемпионов, видеообзор
У Мичкова конфликт с «Филадельфией». «Северсталь» стоит на месте
У Мичкова конфликт с «Филадельфией». «Северсталь» стоит на месте
«Эдмонтон» — «Анахайм»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Анахайм»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Даллас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Даллас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Бавария»: Лига чемпионов, видеообзор
«ПСЖ» — «Бавария»: Лига чемпионов, видеообзор
«Балтика» — «Акрон»: РПЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: РПЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: РПЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: РПЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Сочи»: РПЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Сочи»: РПЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: РПЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: РПЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — ЦСКА: РПЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — ЦСКА: РПЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Локомотив»: РПЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Локомотив»: РПЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Оренбург»: РПЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Оренбург»: РПЛ, 27-й тур, видеообзор матча
Огненное выступление Разина, Пинчук покидает КХЛ
Огненное выступление Разина, Пинчук покидает КХЛ
«Юта» — «Вегас»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Юта» — «Вегас»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Филадельфия»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Филадельфия»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Балтика» проиграла «Акрону»: видео
«Балтика» проиграла «Акрону»: видео
«Торпедо» — «Факел»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Факел»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
