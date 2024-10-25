Касаткина в двух сетах уступила американке Кенин в четвертьфинале турнира в Токио

Российская теннисистка Дарья Касаткина в двух сетах уступила американке Софии Кенин в четвертьфинале турнира WTA 500 в Токио — 3:6, 4:6.

Встреча продлилась 1 час 19 минут. Кенин ни разу не подала навылет, совершила одну двойную ошибку и реализовала шесть брейк-пойнтов из десяти заработанных. У Касаткиной один эйс, две двойные и три реализованных брейка из трех.

В полуфинале соревнований Кенин встретится с представительницей Великобритании Кэти Бултер.

Токио (Япония)

Турнир WTA Toray Pan Pacific Open Tennis

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

София Кенин (США, WC) — Дарья Касаткина (Россия, 3) — 6:3, 6:4