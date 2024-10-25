Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 08:46

Касаткина в двух сетах уступила американке Кенин в четвертьфинале турнира в Токио

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российская теннисистка Дарья Касаткина в двух сетах уступила американке Софии Кенин в четвертьфинале турнира WTA 500 в Токио — 3:6, 4:6.

Встреча продлилась 1 час 19 минут. Кенин ни разу не подала навылет, совершила одну двойную ошибку и реализовала шесть брейк-пойнтов из десяти заработанных. У Касаткиной один эйс, две двойные и три реализованных брейка из трех.

В полуфинале соревнований Кенин встретится с представительницей Великобритании Кэти Бултер.

Токио (Япония)

Турнир WTA Toray Pan Pacific Open Tennis

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

София Кенин (США, WC) — Дарья Касаткина (Россия, 3) — 6:3, 6:4

Дарья Касаткина
Читайте также
Биография Пейдж Ванзант: от изнасилования в школе до контракта с UFC
Эксперты назвали места для отдыха в ноябре
ЦСКА сожрал «тигров», СКА обезумел, а Ротенбергу стыдно за Мытищи. Что произошло в КХЛ 23 октября
Миралем Пьянич надеется, что ФИФА скоро вернет Россию на международные турниры
Зеленский пренебрежительно высказался в адрес Генсека ООН
Ситуация в Коркино стабилизирована после беспорядков
Популярное видео
Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
«Тампа-Бэй» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
Анисин начал тренерскую карьеру, Овечкин обыграл Мичкова
«Барселона» — «Бавария»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Спарта»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Лилль»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Янг Бойз» — «Интер»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Фейеноорд»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «Динамо» (Загреб): Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Брест» — «Байер»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Краснодар» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Амур» ждут изменения
«Монреаль» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Шарапова прокомментировала включение в Международный зал теннисной славы

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости