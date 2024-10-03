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Сегодня, 09:12

Андреева и Шнайдер уступили американскому дуэту в четвертьфинале парного разряда в Пекине

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Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер проиграли американкам Софии Кенин и Бетани Маттек-Сэндз в четвертьфинале парного разряда на турнире в Пекине — 1:6, 2:6.

Встреча продлилась 1 час. Американки ни разу не подали навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали четыре брейк-пойнта из девяти заработанных. У Андреевой и Шнайдер два эйса, две двойные и ни одного реализованного брейка из пяти.

В полуфинале соревнований Кенин и Маттек-Сэндз сыграют с победительницами матча Сара Эррани/Ясмин Паолини — Беатрис Хаддад Майя/Лаура Зигемунд.

Пекин (Китай)

Турнир WTA China Open

Призовой фонд 8 955 610 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Четвертьфинал

София Кенин/Бетани Маттек-Сэндз (США) — Мирра Андреева/Диана Шнайдер (Россия) — 6:1, 6:2

Диана Шнайдер
Мирра Андреева
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