Соболенко заявила о желании взять реванш у Андреевой на Итоговом турнире WTA

Белорусская теннисистка Арина Соболенко заявила, что намерена взять реванш у россиянки Мирры Андреевой в предстоящем матче Итогового турнира WTA.

«Последний наш матч получился невероятным. Не уверена, но, кажется, тогда она впервые выиграла турнир категории WTA-1000 и показала потрясающий теннис в финале. Помню, что мы много двигались, бегали по корту и демонстрировали отличный теннис. С нетерпением жду нашей новой встречи и настроена взять реванш», — цитирует Соболенко пресс-служба WTA.

В последний раз теннисистки встречались в финале турнира в Индиан-Уэллсе в 2025 году. Тогда Андреева одержала победу со счетом 2:6, 6:4, 6:3.

Матч группового этапа Итогового турнира WTA между Соболенко и Андреевой состоится 12 ноября.

Соболенко занимает второе место в рейтинге WTA, Андреева располагается на третьей строчке. В первом матче турнира россиянка обыграла украинку Элину Свитолину (6:4, 6:0), а белоруска победила чешку Каролину Мухову (7:6 (7:2), 7:5).