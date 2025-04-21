Соболенко — о поражении от Остапенко: «После этого финала я закажу Porsche»

Первая ракетка мира Арина Соболенко прокомментировала поражение от Елены Остапенко (4:6, 1:6) в финале турнира в Штутгарте (Германия).

«Хочу поздравить Елену и ее команду. Наслаждайтесь вождением этой прекрасной машины (за победу на турнире в Штутгарте теннисистки получают автомобиль Porsche. — Прим. «СЭ») . Рада, что могу себе ее позволить. После этого финала я ее закажу, потому что для меня это единственный выход», — сказала теннисистка после матча.

Для 26-летней белоруски это четвертое поражение за последние пять лет в финале турнира в Штутгарте.