Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 16:16

Соболенко — о поражении от Остапенко: «После этого финала я закажу Porsche»

Сергей Ярошенко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Арина Соболенко.
Фото Reuters

Первая ракетка мира Арина Соболенко прокомментировала поражение от Елены Остапенко (4:6, 1:6) в финале турнира в Штутгарте (Германия).

«Хочу поздравить Елену и ее команду. Наслаждайтесь вождением этой прекрасной машины (за победу на турнире в Штутгарте теннисистки получают автомобиль Porsche. — Прим. «СЭ») . Рада, что могу себе ее позволить. После этого финала я ее закажу, потому что для меня это единственный выход», — сказала теннисистка после матча.

Для 26-летней белоруски это четвертое поражение за последние пять лет в финале турнира в Штутгарте.

Теннис
Арина Соболенко
Елена Остапенко
Читайте также
Ученые раскрыли тайны Туринской плащаницы Иисуса Христа
СМИ назвали возможную причину смерти папы римского
Что не так с исторической победой «Спартака», которую назвали «мегапозором»
Микроавтобус с детской хоккейной командой врезался в лесовоз в Пермском крае
Теннисистов попросили принимать душ в сопровождении инспектора допинг-контроля
Дело сестер Хачатурян. Суд готов определить степень вины их отца
Популярное видео
Лучший сезон минского «Динамо», Бардаков уезжает в НХЛ
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Нью-Джерси»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Родина» — «Уфа»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Сокол»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Алания»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Тюмень»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Авангард» и «Салават» продолжают сопротивление
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Нефтехимик» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Чайка»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Трактор» повел 3-1, «Динамо» сравняло счет с «Ак Барсом»
Панарин угодил в секс-скандал
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Лион»: Лига Европы, видеообзор
«Лацио» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, видеообзор
«Атлетик» — «Рейнджерс»: Лига Европы, видеообзор
«Айнтрахт» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, видеообзор
«Челси» — «Легия»: Лига конференций, видеообзор
Изменения в тренерском штабе СКА
«Реал» — «Арсенал»: Лига чемпионов, видеообзор
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Рахимова не смогла выйти в финал квалификации турнира в Мадриде

Остапенко обратилась к Соболенко после финала в Штутгарте: «Теперь ты меня ненавидишь»

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости