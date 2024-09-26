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Сегодня, 10:15

Соболенко заявила, что ставит перед собой цель завершить сезон в статусе первой ракетки мира

Алина Савинова
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2-я ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала о своей главной цели на оставшуюся часть сезона.

«Завершить год в статусе первой ракетки мира — одна из моих целей , но я стараюсь заострять внимание не на этом, а на своей игре. Осталось всего три турнира, я хочу сыграть на корте как можно лучше. По окончании сезона я посмотрю, хватит ли этого для того, чтобы закончить год на первой строчке рейтинга, или мне нужно сделать что-то еще, чтобы стать первой ракеткой мира в будущем. Быть названной лучшим игроком мира значит очень многое. Приятно осознавать, что время не было потрачено зря со всеми этими многочасовыми тренировками», — приводит Tennis World USA слова спортсменки.

Соболенко примет участие в турнире категории WTA 1000 в Пекине, который стартовал 25 сентября и завершится 6 октября.

В этом сезоне 26-летняя белоруска выиграла два турнира «Большого шлема» — Открытый чемпионат Австралии и US Open, а также стала победительницей «тысячника» в Цинциннати.

Источник: Tennis World USA
Теннис
Арина Соболенко
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