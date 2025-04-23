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Соболенко: «Предпочитаю 2-недельные турниры, потому что выходной между матчами позволяет расслабиться»

Сергей Ярошенко
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Первая ракетка мира теннисистка Арина Соболенко прокомментировала длительность турниров WTA.

«Я предпочитаю двухнедельные турниры, потому что выходной между матчами позволяет больше расслабиться, сходить поужинать с командой и погулять по городу. Возможно, через несколько лет мне это будет не так интересно и я предпочту проводить больше времени дома, но сейчас у меня такое мнение», — цитирует теннисистку Punto de Break.

Ранее 26-летняя белоруска уступила Елене Остапенко из Латвии в финале турнира серии WTA 500 в Штутгарте — 4:6, 1:6.

Теннис
Арина Соболенко
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