Соболенко — о снятии Потаповой: «Я переживала, все ли с ней в порядке»

Первая ракетка мира Арина Соболенко прокомментировала снятие Анастасии Потаповой с матча второго круга на турнире в Штутгарте (Германия).

«Немного неловко. Я переживала, все ли с ней в порядке, поэтому написала ей и узнала, как дела. Я спросила: «Что ты со мной делаешь? Я не буду играть до субботы». Это немного странно. Мы скорректировали график тренировок, буду заниматься в спортзале», — приводит слова Соболенко Punto de Break.

16 апреля Соболенко должна была начать свое выступление на турнире в Штутгарте с матча во втором круге против россиянки. 14 апреля Потапова победила датчанку Клару Таусон в первом круге — 2:6, 7:6 (10:8), 6:3.

Таким образом, 26-летняя белоруска сыграет свой первый матч на турнире 19 апреля на стадии четвертьфинала.