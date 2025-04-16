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Сегодня, 16:31

Соболенко — о снятии Потаповой: «Я переживала, все ли с ней в порядке»

Сергей Ярошенко
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Первая ракетка мира Арина Соболенко прокомментировала снятие Анастасии Потаповой с матча второго круга на турнире в Штутгарте (Германия).

«Немного неловко. Я переживала, все ли с ней в порядке, поэтому написала ей и узнала, как дела. Я спросила: «Что ты со мной делаешь? Я не буду играть до субботы». Это немного странно. Мы скорректировали график тренировок, буду заниматься в спортзале», — приводит слова Соболенко Punto de Break.

16 апреля Соболенко должна была начать свое выступление на турнире в Штутгарте с матча во втором круге против россиянки. 14 апреля Потапова победила датчанку Клару Таусон в первом круге — 2:6, 7:6 (10:8), 6:3.

Таким образом, 26-летняя белоруска сыграет свой первый матч на турнире 19 апреля на стадии четвертьфинала.

Теннис
Анастасия Потапова
Арина Соболенко
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