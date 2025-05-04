Соболенко: «Я усердно работала над тем, чтобы добавить разнообразия в свою игру»

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, что она изменила в своей игре.

«Я усердно работала над тем, чтобы добавить разнообразия в свою игру. Сейчас это ключ к моим матчам, и я рада, что смогла так сильно улучшить свой теннис. На самом деле, теперь всё стало лучше: у меня больше уверенности в своем чувстве мяча, я стараюсь чаще выходить к сетке и варьировать игру», — приводит слова Соболенко Punto de Break.

3 мая в финале турнира в Мадриде 26-летняя белоруска обыграла американку Коко Гауфф со счетом 6:3, 7:6 (7:3).

Соболенко завоевала 20-й титул в карьере на уровне WTA в одиночном разряде и третий в нынешнем сезоне. В этом году она также выиграла турниры в Брисбене и Майами.