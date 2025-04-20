Соболенко — о выходе в финал: «Я буду бороться за каждое очко»

Первая ракетка мира Арина Соболенко прокомментировала выход в финал турнира в Штутгарте (Германия).

«Выйду завтра и буду бороться, как будто это первый матч. Буду бороться за эту прекрасную машину позади меня, и, пожалуйста, пожалуйста, мне нужна эта машина. Она же выглядит как тигровая машина, давайте будем честными, так что я определенно выйду завтра и буду бороться за каждое очко», — сказала Соболенко в интервью на корте.

В полуфинале 26-летняя белоруска обыграла итальянку Жасмин Паолини со счетом 7:5, 6:4. В финале Соболенко встретится с 24-й ракеткой мира Еленой Остапенко.