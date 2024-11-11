Соболенко завершила сезон на первом месте рейтинга WTA
Белоруска Арина Соболенко закончила сезон-2024 на первой строчке рейтинга WTA.
На прошлой неделе теннисистка дошла до полуфинала на Итоговом турнире, проиграв американке Коко Гауфф, которая завершила сезон на третьем месте. Второй стала полька Ига Свентек.
В топ-20 рейтинга WTA находятся россиянки — Дарья Касаткина (9-е место), Диана Шнайдер (13), Анна Калинская (14) и Мирра Андреева (16).
В этом сезоне 26-летняя белоруска выиграла 4 титула — Australian Open, US Open и турниры серии WTA 1000 в Цинциннати и Ухане. Также она доходила до финалов в Брисбене (Австралия), Мадриде и Риме. На счету теннисистки 56 побед и 14 поражений.
Рейтинг WTA, версия от 11 ноября:
1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) — 9416 очков
2 (2). Ига Свентек (Польша) — 8370
3 (3). Кори Гауфф (США) — 6530
4 (4). Ясмин Паолини (Италия) — 5344
5 (7) Чжэн Циньвэнь (Китай) — 5340
6 (5). Елена Рыбакина (Казахстан) — 5171
7 (6). Джессика Пегула (США) — 4705
8 (8). Эмма Наварро (США) — 3589
9 (9). Дарья Касаткина (Россия) — 3368
10 (13). Барбора Крейчикова (Чехия) — 3214
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13 (12). Диана Шнайдер (Россия) — 2895
14 (14). Анна Калинская (Россия) — 2743
16 (16). Мирра Андреева (Россия) — 2578
27 (25). Людмила Самсонова (Россия) — 1885
28 (28). Екатерина Александрова (Россия) — 1848
30 (30). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1807
35 (35). Анастасия Потапова (Россия) — 1482
64 (63). Камилла Рахимова (Россия) — 987
67 (67). Эрика Андреева (Россия) — 947
76 (76). Анна Блинкова (Россия) — 893
77 (77). Вероника Кудерметова (Россия) — 888