Соболенко завершила сезон на первом месте рейтинга WTA

Белоруска Арина Соболенко закончила сезон-2024 на первой строчке рейтинга WTA.

На прошлой неделе теннисистка дошла до полуфинала на Итоговом турнире, проиграв американке Коко Гауфф, которая завершила сезон на третьем месте. Второй стала полька Ига Свентек.

В топ-20 рейтинга WTA находятся россиянки — Дарья Касаткина (9-е место), Диана Шнайдер (13), Анна Калинская (14) и Мирра Андреева (16).

В этом сезоне 26-летняя белоруска выиграла 4 титула — Australian Open, US Open и турниры серии WTA 1000 в Цинциннати и Ухане. Также она доходила до финалов в Брисбене (Австралия), Мадриде и Риме. На счету теннисистки 56 побед и 14 поражений.

Рейтинг WTA, версия от 11 ноября:

1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) — 9416 очков

2 (2). Ига Свентек (Польша) — 8370

3 (3). Кори Гауфф (США) — 6530

4 (4). Ясмин Паолини (Италия) — 5344

5 (7) Чжэн Циньвэнь (Китай) — 5340

6 (5). Елена Рыбакина (Казахстан) — 5171

7 (6). Джессика Пегула (США) — 4705

8 (8). Эмма Наварро (США) — 3589

9 (9). Дарья Касаткина (Россия) — 3368

10 (13). Барбора Крейчикова (Чехия) — 3214

...

13 (12). Диана Шнайдер (Россия) — 2895

14 (14). Анна Калинская (Россия) — 2743

16 (16). Мирра Андреева (Россия) — 2578

27 (25). Людмила Самсонова (Россия) — 1885

28 (28). Екатерина Александрова (Россия) — 1848

30 (30). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1807

35 (35). Анастасия Потапова (Россия) — 1482

64 (63). Камилла Рахимова (Россия) — 987

67 (67). Эрика Андреева (Россия) — 947

76 (76). Анна Блинкова (Россия) — 893

77 (77). Вероника Кудерметова (Россия) — 888