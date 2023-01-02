Арина Соболенко: «Они запретили нам участвовать в Уимблдоне, и что это изменило? Ничего»

Пятая ракетка мира Арина Соболенко высказалась о том, что российских и белорусских теннисистов не допустили на Уимблдон в 2022 году.

«Я очень разочарована, что спорт каким-то образом связан с политикой. Мы просто спортсмены, занимающиеся своим видом спорта. Вот и все. Мы не занимаемся политикой. Они запретили нам участвовать в Уимблдоне, и что это изменило? Ничего.

Я действительно скучала по людям, потому что атмосфера на Уимблдоне просто потрясающая. Вы можете почувствовать, что эти люди действительно любят теннис. Я надеюсь, что буду играть там в 2023 году. Меня не волнует решение Уимблдона. Единственное, по чему я скучаю, — это люди", — приводит Eurosport слова Соболенко.

В декабре стало известно о том, что Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) оштрафовала британскую Ассоциацию лаун-тенниса (LTA) на 1 миллион долларов за решение отстранить российских и белорусских спортсменов от участия в Уимблдоне в 2022 году.

Уимблдон-2023 пройдет с 3 по 16 июля.