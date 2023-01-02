Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 14:16

Арина Соболенко: «Они запретили нам участвовать в Уимблдоне, и что это изменило? Ничего»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Пятая ракетка мира Арина Соболенко высказалась о том, что российских и белорусских теннисистов не допустили на Уимблдон в 2022 году.

«Я очень разочарована, что спорт каким-то образом связан с политикой. Мы просто спортсмены, занимающиеся своим видом спорта. Вот и все. Мы не занимаемся политикой. Они запретили нам участвовать в Уимблдоне, и что это изменило? Ничего.

Я действительно скучала по людям, потому что атмосфера на Уимблдоне просто потрясающая. Вы можете почувствовать, что эти люди действительно любят теннис. Я надеюсь, что буду играть там в 2023 году. Меня не волнует решение Уимблдона. Единственное, по чему я скучаю, — это люди", — приводит Eurosport слова Соболенко.

В декабре стало известно о том, что Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) оштрафовала британскую Ассоциацию лаун-тенниса (LTA) на 1 миллион долларов за решение отстранить российских и белорусских спортсменов от участия в Уимблдоне в 2022 году.

Уимблдон-2023 пройдет с 3 по 16 июля.

Источник: https://www.eurosport.co.uk/tennis/aryna-sabalenka-just-really-disappointed-about-politics-in-sport-after-wimbledon-ruling-on-players_sto9296226/story.shtml
Теннис
Арина Соболенко
0
Читайте также
Российский футболист «Монако» Головин забил гол в своем первом матче 2023 года
«Вашингтон» разгромил «Монреаль», Овечкин оформил хет-трик
Шестеро студентов задержаны после похищения юноши в Москве
Декан ВШЭ анонсировал несколько этапов повышения пенсии в России в 2023 году
Минтруд: страховые пенсии неработающих пенсионеров с 1 января проиндексируют на 4,8%
Перебои местного значения: к чему привели взрывы в украинских городах
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Самсонова победила Чжан Шуай на турнире в Аделаиде, выиграв последний сет всухую
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости