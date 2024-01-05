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Соболенко — о том, что Джуд Лоу присутствовал на ее матче в Брисбене: «Хорошо, что я не знала»

Алина Савинова
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко отреагировала на информацию о том, что актер Джуд Лоу присутствовал на ее матче с россиянкой Дарьей Касаткиной в четвертьфинале турнира в Брисбене.

«Вау! Спасибо, что никто мне об этом не сказал раньше, и большое спасибо за поддержку», — приводит Sportskeeda слова Соболенко.

Также она высказалась о предстоящей встрече с соотечественницей Викторией Азаренко.

«Она потрясающая теннисистка. Я росла, наблюдая за ней. Это будет настоящая битва. Я очень жду игры», — добавила белоруска.

Полуфинальный матч между белорусскими теннисистками пройдет 6 января. Начало игры — не ранее 11.30 по московскому времени. На данный момент Соболенко занимает 2-е место в миром рейтинге WTA, Азаренко располагается на 23-й строчке.

Источник: https://www.sportskeeda.com/tennis/news-it-s-good-i-know-aryna-sabalenka-filled-glee-learning-actor-jude-law-crowd-brisbane-international-qf-win?key1=newsnowltennis
Теннис
Арина Соболенко
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