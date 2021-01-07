Соболенко вышла во второй круг турнира в Абу-Даби
Состоялись матчи первого круга турнира в Абу-Даби.
Белоруска Арина Соболенко вышла во второй раунд, обыграв словенку Полону Херцог со счетом 7:6 (7:5), 6:2.
Следующей соперницей Соболенко станет австралийка Айла Томлянович.
Призовой фонд турнира превышает 560 тысяч долларов.
Абу-Даби (ОАЭ)
Турнир WTA Abu Dhabi WTA Women's Tennis Open
Призовой фонд 565 530 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Арина Соболенко (Белоруссия, 4) — Полона Херцог (Словения) — 7:6, 6:2
Ван Сиюй (Китай) — Аранча Рус (Голландия) — 6:3, 3:6, 6:4
Катерина Бондаренко (Украина, Q) — Ван Яфань (Китай) — 6:3, 3:6, 7:5
Елена Рыбакина (Казахстан, 6) — Лукреция Стефанини (Италия, Q) — 6:1, 6:3
Сара Соррибес Тормо (Испания) — Надя Подороска (Аргентина) — 6:3, 6:3
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