Соболенко вышла во второй круг турнира в Абу-Даби

Состоялись матчи первого круга турнира в Абу-Даби.

Белоруска Арина Соболенко вышла во второй раунд, обыграв словенку Полону Херцог со счетом 7:6 (7:5), 6:2.

Следующей соперницей Соболенко станет австралийка Айла Томлянович.

Призовой фонд турнира превышает 560 тысяч долларов.

Абу-Даби (ОАЭ)

Турнир WTA Abu Dhabi WTA Women's Tennis Open

Призовой фонд 565 530 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Арина Соболенко (Белоруссия, 4) — Полона Херцог (Словения) — 7:6, 6:2

Ван Сиюй (Китай) — Аранча Рус (Голландия) — 6:3, 3:6, 6:4

Катерина Бондаренко (Украина, Q) — Ван Яфань (Китай) — 6:3, 3:6, 7:5

Елена Рыбакина (Казахстан, 6) — Лукреция Стефанини (Италия, Q) — 6:1, 6:3

Сара Соррибес Тормо (Испания) — Надя Подороска (Аргентина) — 6:3, 6:3