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Соболенко вышла в полуфинал турнира в Страсбурге

14:41
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Белоруска Арина Соболенко после победы над чешкой Катержиной Синяковой (2:6, 6:3, 6:3) вышла в полуфинал турнира в Страсбурге. Матч длился два часа и 22 минуты. В 1/2 финала Соболенко сыграет с украинкой Элиной Свитолиной.

Страсбург (Франция)
Турнир WTA Internationaux de Strasbourg
Призовой фонд 202 250 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Арина Соболенко (Белоруссия, 4) — Катержина Синякова (Чехия) — 2:6, 6:3, 6:3

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