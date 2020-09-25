Соболенко вышла в полуфинал турнира в Страсбурге

Белоруска Арина Соболенко после победы над чешкой Катержиной Синяковой (2:6, 6:3, 6:3) вышла в полуфинал турнира в Страсбурге. Матч длился два часа и 22 минуты. В 1/2 финала Соболенко сыграет с украинкой Элиной Свитолиной.

Страсбург (Франция)

Турнир WTA Internationaux de Strasbourg

Призовой фонд 202 250 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Арина Соболенко (Белоруссия, 4) — Катержина Синякова (Чехия) — 2:6, 6:3, 6:3