Соболенко вышла в полуфинал турнира в Дубае
21:50
Представительница Белоруссии Арина Соболенко обыграла румынку Симону Халеп в 1/4 финала турнира в Дубае. Их матч продолжался 1 час 38 минут. В полуфинале она сыграет с американкой Дженнифер Брэди.
Дубай (ОАЭ)
Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships
Призовой фонд 2 643 670 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Симона Халеп (Румыния, 1) — Арина Соболенко (Белоруссия, 7) — 3:6, 6:2, 6:2
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