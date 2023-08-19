Соболенко вышла в полуфинал турнира в Цинциннати
Белорусская теннисистка Арина Соболенко одержала победу в четвертьфинале турнира в Цинциннати. В двух сетах она переиграла Онс Жабер из Туниса — 7:5, 6:3.
Матч продолжался 1 час 25 минут.
За выход в финал Соболенко поборется с чешской теннисисткой Каролиной Муховой.
Цинциннати (США)
Турнир WTA Western & Southern Open
Призовой фонд 2 788 468 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Арина Соболенко (Белоруссия, 2) — Онс Жабер (Тунис, 5) — 7:5, 6:3
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