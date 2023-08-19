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Сегодня, 03:52

Соболенко вышла в полуфинал турнира в Цинциннати

Евгений Козинов
Корреспондент
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Арина Соболенко.
Фото USA Today Sports

Белорусская теннисистка Арина Соболенко одержала победу в четвертьфинале турнира в Цинциннати. В двух сетах она переиграла Онс Жабер из Туниса — 7:5, 6:3.

Матч продолжался 1 час 25 минут.

За выход в финал Соболенко поборется с чешской теннисисткой Каролиной Муховой.

Цинциннати (США)

Турнир WTA Western & Southern Open

Призовой фонд 2 788 468 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Арина Соболенко (Белоруссия, 2) — Онс Жабер (Тунис, 5) — 7:5, 6:3

Теннис
Арина Соболенко
Онс Жабер
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