Соболенко вышла в полуфинал турнира в Чжухае
17:51
Белорусская теннисистка Арина Соболенко обыграла бельгийку Элисе Мертенс в четвертьфинале турнира в Чжухае — 6:4, 3:6, 7:5. Матч продолжался 2 часа 22 минуты. В полуфинале Соболенко сыграет с чешкой Каролиной Муховой.
Чжухай (Китай)
Турнир WTA Hengqin Life WTA Elite Trophy Zhuhai
Призовой фонд 2 419 844 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Группа «Роза»
Арина Соболенко (Белоруссия, 4) — Элисе Мертенс (Бельгия, 6) — 6:4, 3:6, 7:5
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