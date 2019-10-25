Соболенко вышла в полуфинал турнира в Чжухае

Белорусская теннисистка Арина Соболенко обыграла бельгийку Элисе Мертенс в четвертьфинале турнира в Чжухае — 6:4, 3:6, 7:5. Матч продолжался 2 часа 22 минуты. В полуфинале Соболенко сыграет с чешкой Каролиной Муховой.

Чжухай (Китай)

Турнир WTA Hengqin Life WTA Elite Trophy Zhuhai

Призовой фонд 2 419 844 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Группа «Роза»

Арина Соболенко (Белоруссия, 4) — Элисе Мертенс (Бельгия, 6) — 6:4, 3:6, 7:5