Соболенко вышла в полуфинал турнира в Брисбене
Первая ракетка мира Арина Соболенко вышла в полуфинал турнира WTA в австрийском Брисбене.
Встреча продолжалась 1 час 45 минут и завершилась победой Соболенко со счетом 6:3, 6:4.
Брисбен (Австралия)
Турнир WTA Brisbane International presented by Evie
Призовой фонд 1 520 600 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — Мария Боузкова (Чехия) — 6:3, 6:4
Следующий соперник
Мирра Андреева (Россия, 8)
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