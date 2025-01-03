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Сегодня, 13:42

Соболенко вышла в полуфинал турнира в Брисбене

Камила Абдурахманова
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Первая ракетка мира Арина Соболенко вышла в полуфинал турнира WTA в австрийском Брисбене.
Встреча продолжалась 1 час 45 минут и завершилась победой Соболенко со счетом 6:3, 6:4.

Брисбен (Австралия)
Турнир WTA Brisbane International presented by Evie
Призовой фонд 1 520 600 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — Мария Боузкова (Чехия) — 6:3, 6:4


Следующий соперник
Мирра Андреева (Россия, 8)

Теннис
Арина Соболенко
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