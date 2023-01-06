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Сегодня, 06:22

Соболенко вышла в полуфинал турнира в Аделаиде

Евгений Козинов
Корреспондент
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко пробилась в полуфинал турнира в Аделаиде. В двух сетах она переиграла Маркету Вондроушову из Чехии — 6:3, 7:5.

Соперницей Соболенко по полуфиналу может стать россиянка Вероника Кудерметова, которая сыграет в 1/4 финала с румынкой Ириной-Камелией Бегу.

Аделаида (Австралия)

Турнир WTA Adelaide International 1

Призовой фонд 826 837 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Арина Соболенко (Белоруссия, 2) — Маркета Вондроушова (Чехия) — 6:3, 7:5

Теннис
Арина Соболенко
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