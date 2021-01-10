Соболенко вышла в четвертьфинал турнира в Абу-Даби

Белорусская теннисистка Арина Соболенко победила Онс Жабер из Туниса в матче третьего круга турнира в Абу-Даби (ОАЭ) — 6:2, 6:4.

В четвертьфинале Соболенко встретится с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной, победившей россиянку Дарью Касаткину.

В параллельной встрече россиянка Анастасия Гасанова уступила испанке Саре Соррибес Тормо. Украинка Марта Костюк победила словенку Тамару Зиданшек.

Абу-Даби (ОАЭ)

Турнир WTA Abu Dhabi WTA Women's Tennis Open

Призовой фонд 565 530 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Арина Соболенко (Белоруссия, 4) — Онс Жабер (Тунис, 15) — 6:2, 6:4

Марта Костюк (Украина) — Тамара Зиданшек (Словения) — 6:1, 6:1

Сара Соррибес Тормо (Испания) — Анастасия Гасанова (Россия, Q) — 7:5, 6:3