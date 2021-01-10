Соболенко вышла в четвертьфинал турнира в Абу-Даби
Белорусская теннисистка Арина Соболенко победила Онс Жабер из Туниса в матче третьего круга турнира в Абу-Даби (ОАЭ) — 6:2, 6:4.
В четвертьфинале Соболенко встретится с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной, победившей россиянку Дарью Касаткину.
В параллельной встрече россиянка Анастасия Гасанова уступила испанке Саре Соррибес Тормо. Украинка Марта Костюк победила словенку Тамару Зиданшек.
Абу-Даби (ОАЭ)
Турнир WTA Abu Dhabi WTA Women's Tennis Open
Призовой фонд 565 530 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Арина Соболенко (Белоруссия, 4) — Онс Жабер (Тунис, 15) — 6:2, 6:4
Марта Костюк (Украина) — Тамара Зиданшек (Словения) — 6:1, 6:1
Сара Соррибес Тормо (Испания) — Анастасия Гасанова (Россия, Q) — 7:5, 6:3
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