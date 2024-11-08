Соболенко второй год подряд проигрывает в полуфинале Итогового турнира

Белоруска Арина Соболенко уступила американке Коко Гауфф в полуфинале Итогового турнира WTA — 6:7 (4:7), 3:6.

Первая ракетка мира второй год подряд выбывает на стадии 1/2 финала. В 2023-м она проиграла Иге Свентек (3:6, 2:6). В 2022-м Соболенко дошла до финала Итогового турнира, в котором в двух сетах уступила француженке Каролин Гарсии — 6:7 (4:7), 4:6.

В этом сезоне Соболенко выиграла 4 турнира WTA. На ее счету 54 победы и 12 поражений.