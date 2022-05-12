Соболенко встретится с Анисимовой в четвертьфинале турнира в Риме

Американская теннисистка Аманда Анисимова вышла в четвертьфинал турнира WTA в Риме (Италия).

В третьем круге Анисимова победила свою соотечественницу Дэниэлл Коллинз в двух сетах — 6:2, 6:2. Матч продолжался 1 час. Анисимова сделала 4 подачи на вылет и допустила 6 двойных ошибок, реализовав 5 из 7 брейк-пойнтов. У Коллинз 1 эйс и 6 двойных ошибок при 1 реализованном брейк-пойнте из 2.

В четвертьфинале американка сыграет с Ариной Соболенко из Белоруссии.

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 2 527 250 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг

Аманда Анисимова (США) — Дэниэлл Коллинз (США, 7) — 6:2, 6:2