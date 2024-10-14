Соболенко возглавила чемпионскую гонку WTA, Калинская отыграла одну позицию

Белорусская теннисистка Арина Соболенко возглавила чемпионскую гонку WTA, сообщается на официальном сайте организации.

26-летняя спортсменка опередила в обновленном рейтинге польку Игу Свентек.

Накануне Соболенко одержала победу на турнире WTA-1000 в Ухане. В решающей встрече белорусска переиграла китаянку Чжэн Циньвэнь со счетом 6:3, 5:7, 6:3.

Также одну позицию в чемпионской гонке отыграла Анна Калинская, переместившаяся с 14-го на 13-е место. Лучшей из россиянок осталась Дарья Касаткина (10).

Чемпионская гонка WTA, 14 октября:

1 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) — 9091 очко

2 (1). Ига Свентек (Польша) — 8285

3 (4). Кори Гауфф (США) — 5348

4 (5). Ясмин Паолини (Италия) — 5144

5 (3). Елена Рыбакина (Казахстан) — 4873

6 (6). Джессика Пегула (США) — 4705

7 (8). Чжэн Цинвень (Китай) — 4050

8 (7). Эмма Наварро (США) — 3568

9 (9). Даниэлла Коллинз (США) — 3176

10 (10). Дарья Касаткина (Россия) — 2928

...13 (14). Анна Калинская (Россия) — 2645

...17 (15). Диана Шнайдер (Россия) — 2414

18 (19). Мирра Андреева (Россия) — 2253