Соболенко вышла в третий круг турнира в Цинциннати
Белорусская теннисистка Арина Соболенко во втором круге турнира в Цинциннати обыграла чешку Маркету Вондроушову со счетом 7:5, 6:1.
Встреча продолжалась 1 час 33 минуты. На счету 27-летней белоруски 4 эйса, 2 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 3.
В третьем круге Соболенко встретится с британкой Эммой Радукану.
Цинциннати (США)
Турнир WTA Cincinnati Open
Призовой фонд 5 152 599 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — Маркета Вондроушова (Чехия) — 7:5, 6:1
