10 августа, 03:50

Соболенко вышла в третий круг турнира в Цинциннати

Сергей Разин
корреспондент

Белорусская теннисистка Арина Соболенко во втором круге турнира в Цинциннати обыграла чешку Маркету Вондроушову со счетом 7:5, 6:1.

Встреча продолжалась 1 час 33 минуты. На счету 27-летней белоруски 4 эйса, 2 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 3.

В третьем круге Соболенко встретится с британкой Эммой Радукану.

Цинциннати (США)

Турнир WTA Cincinnati Open

Призовой фонд 5 152 599 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — Маркета Вондроушова (Чехия) — 7:5, 6:1

  • alehan.227472

    Отличный день. Ни одного матча не смотрел но вижу по результатам что все либерастки кроме иги швондер пошли на Отсос Петрович. Good!

    10.08.2025

  • pupkin-221

    Беларусские бегемоты из Майами - лучшие ! Кстати на этой неделе Сабаленка обошла другую беларусску - Азаренка в количестве недель первой ракеткой мира ! Россиянкам такое и не снилось !

    10.08.2025

    • Калинская обыграла Стирнс и вышла в третий круг турнира в Цинциннати

    Свентек рассказала, какой элемент игры Медведева ей хотелось бы перенять

