Соболенко вcлед за одиночным разрядом в Остраве выиграла и парный

Белоруска Арина Соболенко и бельгийска Элисе Мертенс выиграли турнир в Остраве в парном разряде. В финале дуэт одолел Габриэлу Дабровски и Луизу Стефани.

Ранее сегодня Соболенко взяла титул и в одиночном разряде, одолев соотечественницу Викторию Азаренко.

Острава (Чехия)

Турнир WTA J&T Banka Ostrava Open 2020

Призовой фонд 528 500 долларов

Закрытые корты, хард

Парный разряд

Финал

Элисе Мертенс/Арина Соболенко (Бельгия/Белоруссия, 1) — Габриэла Дабровски/Луиза Стефани (Канада/Бразилия) — 6:1, 6:3