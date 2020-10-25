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Соболенко вcлед за одиночным разрядом в Остраве выиграла и парный

20:17

Белоруска Арина Соболенко и бельгийска Элисе Мертенс выиграли турнир в Остраве в парном разряде. В финале дуэт одолел Габриэлу Дабровски и Луизу Стефани.

Ранее сегодня Соболенко взяла титул и в одиночном разряде, одолев соотечественницу Викторию Азаренко.

Острава (Чехия)

Турнир WTA J&T Banka Ostrava Open 2020

Призовой фонд 528 500 долларов

Закрытые корты, хард

Парный разряд

Финал

Элисе Мертенс/Арина Соболенко (Бельгия/Белоруссия, 1) — Габриэла Дабровски/Луиза Стефани (Канада/Бразилия) — 6:1, 6:3

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/tennis/L/wta/Ostrava/2020/

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