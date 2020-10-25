Соболенко вcлед за одиночным разрядом в Остраве выиграла и парный
20:17
Белоруска Арина Соболенко и бельгийска Элисе Мертенс выиграли турнир в Остраве в парном разряде. В финале дуэт одолел Габриэлу Дабровски и Луизу Стефани.
Ранее сегодня Соболенко взяла титул и в одиночном разряде, одолев соотечественницу Викторию Азаренко.
Острава (Чехия)
Турнир WTA J&T Banka Ostrava Open 2020
Призовой фонд 528 500 долларов
Закрытые корты, хард
Парный разряд
Финал
Элисе Мертенс/Арина Соболенко (Бельгия/Белоруссия, 1) — Габриэла Дабровски/Луиза Стефани (Канада/Бразилия) — 6:1, 6:3
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