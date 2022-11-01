Соболенко в трех сетах обыграла Жабер на групповом этапе Итогового турнира WTA
Белорусская теннисистка Арина Соболенко в матче группового этапа Итогового турнира WTA обыграла Онс Жабер из Туниса со счетом 3:6, 7:6 (7:5), 7:5.
Встреча продолжалась 2 часа 31 минуту. На счету белоруски один эйс, 6 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнта из 8.
В следующем матче Соболенко встретится с Марией Саккари (Греция), Жабер сыграет с Джессикой Пегулой (США).
Форт-Уэрт (США)
Турнир WTA WTA Finals Fort Worth
Призовой фонд 5 000 000 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Группа Нэнси Ричи
Арина Соболенко (Белоруссия, 7) — Онс Жабер (Тунис, 2) — 3:6, 7:6 (7:5), 7:5
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