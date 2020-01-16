Соболенко в 1/4 финала турнира в Аделаиде победила Халеп

Белоруска Арина Соболенко в четвертьфинале турнира в Аделаиде (Австралия) победила румынку Симону Халеп — 6:4, 6:2. На счету Арины 5 эйсов, у ее соперницы — 0.

В полуфинале Соболенко встретится с Даяной Ястремской, котоая оказалась сильнее хорватки Донны Векич — 6:4, 6:3.

Аделаида (Австралия)

Турнир WTA Adelaide International

Призовой фонд 782 900 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Арина Соболенко (Белоруссия, 6, WC) — Симона Халеп (Румыния, 2) — 6:4, 6:2

Даяна Ястремская (Украина) — Донна Векич (Хорватия) — 6:4, 6:3