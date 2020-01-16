Соболенко в 1/4 финала турнира в Аделаиде победила Халеп
08:15
Белоруска Арина Соболенко в четвертьфинале турнира в Аделаиде (Австралия) победила румынку Симону Халеп — 6:4, 6:2. На счету Арины 5 эйсов, у ее соперницы — 0.
В полуфинале Соболенко встретится с Даяной Ястремской, котоая оказалась сильнее хорватки Донны Векич — 6:4, 6:3.
Аделаида (Австралия)
Турнир WTA Adelaide International
Призовой фонд 782 900 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Арина Соболенко (Белоруссия, 6, WC) — Симона Халеп (Румыния, 2) — 6:4, 6:2
Даяна Ястремская (Украина) — Донна Векич (Хорватия) — 6:4, 6:3
Дополнительная информация
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...