Соболенко уверена, что Андреева сможет стать первой ракеткой мира

Арина Соболенко, белорусская теннисистка и первая ракетка мира, высказала мнение о перспективах 17-летней Мирры Андреевой.

«Мирра заметно улучшила свою игру, и результаты это подтверждают. Она демонстрирует отличную подвижность на корте и уверенную подачу. У нее есть талант, и она сильно продвинулась в своем развитии, при этом она еще очень молода.

Я не могу точно сказать, когда она завоюет турнир «Большого шлема» или станет первой ракеткой мира, но я уверена, что это произойдет», — отметила Соболенко на пресс-конференции.

Андреева обыграла Соболенко в финале турнира в Индиан-Уэллсе со счетом 2:6, 6:3, 6:4.