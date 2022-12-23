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Сегодня, 20:24

Соболенко уступила Свентек на выставочном теннисном турнире в Дубае

Иван Шитик
Корреспондент
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Первая ракетка мира, полька Ига Свентек, обыграла представительницу Белоруссии Арину Соболенко, занимающую пятую строчку мирового рейтинга, на выставочном турнире World Tennis League в Дубае.

Свентек одержала победу в двух сетах — 6:1, 6:3. Матч продолжался 1 час 8 минут.

В ноябре в полуфинале итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в американском Форт-Уорте Соболенко обыграла Свентек в трехсетовом поединке — 6:2, 2:6, 6:1.

Арина Соболенко
Ига Свентек
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