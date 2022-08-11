Соболенко уступила Гауфф в третьем круге турнира в Торонто
Американская теннисистка Кори Гауфф обыграла представительницу Белоруссии Арину Соболенко за 3 часа и 13 минут в третьем круге турнира в Торонто со счетом 7:5, 4:6, 7:6 (7:4).
В четвертьфинале Гауфф сыграет с победительницей в паре Симона Халеп (Румыния, 15) — Жиль Тайхманн (Швейцария).
Торонто (Канада)
Турнир WTA National Bank Open Presented by Rogers
Призовой фонд 2 527 250 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Кори Гауфф (США, 10) — Арина Соболенко (Белоруссия, 6) — 7:5, 4:6, 7:6 (7:4)
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