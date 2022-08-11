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Сегодня, 21:26

Соболенко уступила Гауфф в третьем круге турнира в Торонто

Алексей Еремин
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Американская теннисистка Кори Гауфф обыграла представительницу Белоруссии Арину Соболенко за 3 часа и 13 минут в третьем круге турнира в Торонто со счетом 7:5, 4:6, 7:6 (7:4).

В четвертьфинале Гауфф сыграет с победительницей в паре Симона Халеп (Румыния, 15) — Жиль Тайхманн (Швейцария).

Торонто (Канада)

Турнир WTA National Bank Open Presented by Rogers

Призовой фонд 2 527 250 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Кори Гауфф (США, 10) — Арина Соболенко (Белоруссия, 6) — 7:5, 4:6, 7:6 (7:4)

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/wta/rogers/2022/
Теннис
Арина Соболенко
Кори Гауфф
Симона Халеп
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