Соболенко установила рекорд женского тенниса по сумме призовых за сезон

Первая ракетка мира Арина Соболенко установила рекорд по сумме призовых за сезон, сообщает Tennis.com.

По информации источника, за 2025 год белоруска заработала 15 008 519 долларов. Предыдующий рекорд принадлежал американке Серене Уильямс, которая в 2013 году выиграла 12 385 572 доллара.

На счету 27-летней Соболенко 75 матчей в сезоне-2025, в 63 из которых она одержала победу. Она выиграла US Open, а также турниры в Брисбене, Майами и Мадриде.

Ранее в финале Итогового турнира WTA Соболенко уступила представительнице Казахстана Елене Рыбакиной со счетом 3:6, 6:7 (0:7).