12 августа, 10:10

Соболенко установила рекорд Открытой эры по числу выигранных тай-брейков за сезон

Алина Савинова

Первая ракетка мира Арина Соболенко победила британку Эмму Радукану и вышла в четвертый круг «тысячника» в Цинциннати.

В матче с Радукану белорусская теннисистка забрала два тай-брейка — 7:6 (7:3), 4:6, 7:6 (7:5). В сезоне-2025 на счету Соболенко 18 выигранных тай-брейков, что стало рекордом Открытой эры для женского тура. А ее серия из 16 выигранных тай-брейков подряд также является лучшим показателем в Открытой эре.

Ранее самым высоким результатом было 16 выигранных тай-брейков за один сезон. Это достижение Соболенко делила с Билли Джин Кинг (1971), Венди Тернбулл (1978) и Еленой Рыбакиной (2023).

В следующем матче на турнире в Цинциннати Соболенко сыграет с испанкой Джессикой Бузас Манейро.

Теннис
Арина Соболенко
