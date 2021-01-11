Соболенко стала первой полуфиналисткой турнира в Абу-Даби
11:05
Арина Соболенко во встрече 1/4 финала турнира в Абу-Даби в трех сетах разобралась с Еленой Рыбакиной — 6:4, 4:6, 6:3. Матч длился два часа.
Следующей соперницей белоруски станет победитель в паре София Кенин (США) — Мария Саккари (Греция).
В заключительном четвертьфинале дня россиянка Вероника Кудерметова сыграет против второй «сеяной» украинки Элины Свитолиной. Ориентировочное время начала встречи — 13.45 (мск).
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю