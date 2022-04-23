Соболенко стала первой финалисткой турнира в Штутгарте
Испанка Паула Бадоса уступила Арине Соболенко из Беларуси в полуфинале турнира в Штутгарте.
За 1 час 42 минуты встречи Паула отметилась двумя эйсами и брейками, а также семью двойными ошибками. Арина девять раз подала навылет, реализовала три брейк-пойнта и семь раз ошиблась при подаче.
За чемпионский титул Соболенко поборется с россиянкой Людмилой Самсоновой или полькой Игой Свентек.
Штутгарт (Германия)
Турнир WTA Porsche Tennis Grand Prix
Призовой фонд 703 580 долларов
Закрытые корты, грунт
Одиночный разряд
Полуфинал
Арина Соболенко (Белоруссия, 3) — Паула Бадоса (Испания, 2) — 7:6 (7:5), 6:4
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