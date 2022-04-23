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Сегодня, 16:58

Соболенко стала первой финалисткой турнира в Штутгарте

Иван Шитик
Корреспондент
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Испанка Паула Бадоса уступила Арине Соболенко из Беларуси в полуфинале турнира в Штутгарте.

За 1 час 42 минуты встречи Паула отметилась двумя эйсами и брейками, а также семью двойными ошибками. Арина девять раз подала навылет, реализовала три брейк-пойнта и семь раз ошиблась при подаче.

За чемпионский титул Соболенко поборется с россиянкой Людмилой Самсоновой или полькой Игой Свентек.

Штутгарт (Германия)

Турнир WTA Porsche Tennis Grand Prix

Призовой фонд 703 580 долларов

Закрытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Арина Соболенко (Белоруссия, 3) — Паула Бадоса (Испания, 2) — 7:6 (7:5), 6:4

Арина Соболенко
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