Соболенко стала первой финалисткой турнира в Штутгарте

Испанка Паула Бадоса уступила Арине Соболенко из Беларуси в полуфинале турнира в Штутгарте.

За 1 час 42 минуты встречи Паула отметилась двумя эйсами и брейками, а также семью двойными ошибками. Арина девять раз подала навылет, реализовала три брейк-пойнта и семь раз ошиблась при подаче.

За чемпионский титул Соболенко поборется с россиянкой Людмилой Самсоновой или полькой Игой Свентек.

Штутгарт (Германия)

Турнир WTA Porsche Tennis Grand Prix

Призовой фонд 703 580 долларов

Закрытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Арина Соболенко (Белоруссия, 3) — Паула Бадоса (Испания, 2) — 7:6 (7:5), 6:4