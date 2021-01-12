Соболенко стала первой финалисткой турнира в Абу-Даби
12:09
Белоруска Арина Соболенко в двух сетах обыграла представительницу Грецию Марию Саккари (6:3, 6:2) и вышла в финал турнира в Абу-Даби. Матч длился 57 минут.
Во втором полуфинале встретятся россиянка Вероника Кудерметова и 18-летняя украинка Марта Костюк. Матч начнется ориентировочно в 12.25 (мск).
Абу-Даби (ОАЭ)
Турнир WTA Abu Dhabi WTA Women's Tennis Open
Призовой фонд 565 530 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Арина Соболенко (Белоруссия, 4) — Мария Саккари (Греция, 9) — 6:3, 6:2
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