Соболенко стала первой финалисткой турнира в Абу-Даби

Белоруска Арина Соболенко в двух сетах обыграла представительницу Грецию Марию Саккари (6:3, 6:2) и вышла в финал турнира в Абу-Даби. Матч длился 57 минут.

Во втором полуфинале встретятся россиянка Вероника Кудерметова и 18-летняя украинка Марта Костюк. Матч начнется ориентировочно в 12.25 (мск).

Абу-Даби (ОАЭ)

Турнир WTA Abu Dhabi WTA Women's Tennis Open

Призовой фонд 565 530 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Арина Соболенко (Белоруссия, 4) — Мария Саккари (Греция, 9) — 6:3, 6:2