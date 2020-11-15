Соболенко стала чемпионкой турнира в Линце

Представительница Белоруссии Арина Соболенко выиграла соревнования в Линце, победив в финале бельгийку Элисе Мертенс.

За 1 час 42 минуты поединка 11-я ракетка мира, 22-летняя Арина, сделала пять брейков и три эйса, семь раз ошибившись при подаче.

Титул, завоеванный на турнире в Австрии, стал для Соболенко восьмым в карьере.

Линц (Австрия)

Турнир WTA Upper Austria Ladies Linz

Призовой фонд 202 250 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — Элисе Мертенс (Бельгия, 2) — 7:5, 6:2