Соболенко собрала идеальную теннисистку

Трехкратная чемпионка турниров «Большого шлема» и действующая первая ракетка мира из Белоруссии Арина Соболенко поделилась своим представлением об идеальной теннисистке, объединив сильнейшие качества коллег по туру.

«В удачный день я бы сохранила свою подачу, а вот с форхендом... Признаюсь, обожаю свой, но лишь когда он меня не подводит. В итоге выбрала бы подачу Елены Рыбакиной и форхенд Мэдисон Кис. Что касается игры у сетки — здесь выделяю Коко Гауфф, хотя не могу не упомянуть Эшли Барти с ее потрясающим резаным ударом. А за прием отвечала бы Ига Свентек — в этом элементе ей нет равных», — приводит слова спортсменки издание Punto de Break.

Соболенко успешно стартовала на турнире в Индиан-Уэллс, обыграв во втором круге американку Маккартни Кесслер (7:6, 6:3). В следующем матче ее соперницей станет итальянка Лючия Бронцетти.