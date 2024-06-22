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Сегодня, 14:35

Калинская вышла в полуфинал турнира в Берлине после снятия Соболенко

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Анна Калинская.
Фото Global Look Press

Белорусская теннисистка Арина Соболенко снялась с матча против россиянки Анны Калинской в 1/4 финала турнира WTA 500 в Берлине из-за проблем с правым плечом.

С середины первого сета третья ракетка мира не могла нормально подавать и отказалась продолжать встречу при счете 5:1 в пользу Калинской.

В полуфинале турнира россиянка сыграет с Викторией Азаренко. Белоруска дошла до этой стадии после снятия представительницы Казахстана Елены Рыбакиной.

Берлин (Германия)

Турнир WTA ecotrans Ladies Open

Призовой фонд 922 573 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Анна Калинская (Россия) — Арина Соболенко (Белоруссия, 2) — 5:1 отказ 2-го игрока

Анна Калинская
Арина Соболенко
Виктория Азаренко
Елена Рыбакина
3
2
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