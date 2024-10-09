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9 октября, 10:18

Соболенко обыграла Синякову и вышла в третий круг турнира в Ухани

Сергей Разин
корреспондент
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко во втором круге турнира в Ухани обыграла чешку Катерину Синякову со счетом 6:4, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 35 минут. На счету 26-летней белоруски 3 эйса, 3 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 12.

В третьем круге Соболенко встретится с Юлией Путинцевой из Казахстана.

Ухань (Китай)

Турнир WTA Wuhan Open

Призовой фонд 3 211 715 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — Катержина Синякова (Чехия) — 6:4, 6:4

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