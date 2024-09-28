Соболенко за один час вышла в третий круг «тысячника» в Пекине
Белорусская теннисистка Арина Соболенко в двух сетах обыграла представительницу Таиланда Мананчаю Савангкаев во втором круге турнира в Пекине.
Встреча продолжалась 1 час 17 минут и завершилась со счетом 6:4, 6:1 в пользу второй ракетки мира.
Следующей соперницей Соболенко станет победительница матча Эшлин Крюгер (США) — Лулу Сун (Новая Зеландия, 29).
Пекин (Китай)
Турнир WTA China Open
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — Мананчая Савангкаев (Таиланд, Q) — 6:4, 6:1
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