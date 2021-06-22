Соболенко с победы стартовала на турнире WTA в Истборне

Белорусская теннисистка Арина Соболенко победила американку Бернарду Пера (6:3, 6:4) в первом раунде турнира WTA в Истборне (Великобритания).

Матч продолжался 1 час и 3 минуты. В следующем раунде Соболенко сыграет с американкой Элисон Риске, которая победила россиянку Веронику Кудерметову (6:3, 6:4).

Истборн (Великобритания)

Турнир WTA Viking International Eastbourne

Призовой фонд 565 530 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Первый круг

Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — Бернарда Пера (США, Q) — 6:3, 6:4