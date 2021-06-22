Соболенко с победы стартовала на турнире WTA в Истборне
23:04
Белорусская теннисистка Арина Соболенко победила американку Бернарду Пера (6:3, 6:4) в первом раунде турнира WTA в Истборне (Великобритания).
Матч продолжался 1 час и 3 минуты. В следующем раунде Соболенко сыграет с американкой Элисон Риске, которая победила россиянку Веронику Кудерметову (6:3, 6:4).
Истборн (Великобритания)
Турнир WTA Viking International Eastbourne
Призовой фонд 565 530 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Первый круг
Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — Бернарда Пера (США, Q) — 6:3, 6:4
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю