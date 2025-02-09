Соболенко рассказала зачем будет участвовать в «тысячниках» на Ближнем Востоке

Первая ракетка мира Арина Соболенко рассказала, что рассматривает участие в турнирах WTA 1000 на Ближнем Востоке как подготовку к «тысячникам» в Майами и Индиан-Уэллсе.

«Расписание на самом деле довольно жесткое. Особенно если вы дойдете до финала Открытого чемпионата Австралии, тогда у вас не будет много времени на восстановление и подготовку к этим крупным соревнованиям. Я думаю, что эти два турнира станут для меня подготовкой к Майами и Индиан-Уэллсу и я постараюсь здесь улучшить свой теннис и вывести его на новый уровень», — сказала спортсменка на пресс-конференции в Дохе.

Белорусская теннисистка примет участие в турнире категории WTA 1000 в Дохе. Спортсменка начнет выступление во втором круге, где сыграет с победительницей матча между россиянкой Екатериной Александровой и Эммой Радукану из Великобритании.

«Тысячник» в Дубае (ОАЭ) пройдет с 16 по 22 февраля.