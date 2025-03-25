Теннис
25 марта, 00:30

Соболенко — о первой строчке в рейтинге WTA: «Я не легенда спорта, не добилась всего, чего бы хотела»

Игорь Рабинер
Обозреватель

Белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась мнением о первой строчке в рейтинге WTA.

— Как вы себя чувствуете в статусе первой ракетки мира? Какая мотивация продолжать дальше?

— Теннис уже не сколько про рейтинг, а про становление лучшей версии себя как игрока, про победы на больших турнирах. В такие моменты ты ощущаешь эмоции. Испытываешь гордость за себя, за команду.

Когда я стала первой, я радовалось. Потому что это цель каждого игрока. Я знаю, какой тяжелый был путь в начале. Мотивация огромная. Я далеко не легенда спорта, не добилась всего, чего бы хотела. Такие вопросы, наверное, можно задавать Джоковичу, когда он бьет очередные рекорды. А я еще начинающий игрок.

Соболенко в четвертом круге турнира в Майами победила американку Даниэль Коллинз со счетом 6:4, 6:4. В четвертьфинале белоруска встретится с китаянкой Чжэн Циньвэнь.

