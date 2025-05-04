Теннис
4 мая, 00:53

Соболенко — о мотивации: «Мне не нужен очень сильный противник, чтобы на меня давить»

Сергей Разин
корреспондент

Белорусская теннисистка Арина Соболенко после победы на турнире в Мадриде рассказала, как ей удается сохранять мотивацию.

«Я могу мотивировать себя. Мне не нужен очень сильный противник, чтобы на меня давить. У меня нелегкие матчи, поэтому я заставляю себя совершенствоваться. Иногда сильно напрягаюсь во время матчей. Возможно, Ига Свентек сейчас не так хороша, что нормально, но я знаю, что она вернется в лучшую форму. Работаю на будущее и стараюсь улучшить свою игру настолько, насколько могу. Конечно, самое сложное — это следить за своим физическим состоянием», — сказала Соболенко на пресс-конференции.

В финале турнира первая ракетка мира обыграла американку Коко Гауфф со счетом 6:3, 7:6 (7:3).

26-летняя белоруска завоевала 20-й титул в карьере на уровне WTA в одиночном разряде и третий в нынешнем сезоне. В этом году она также выиграла турниры в Брисбене и Майами.

Арина Соболенко
