Соболенко: «Давление — это привилегия»

Теннисистка Арина Соболенко рассказала о давлении из-за первого места в рейтинге WTA.

«Думаю, я там, где должна быть. Очень рад видеть себя на такой позиции, потому что я работала, очень много работала, чтобы оказаться там, где я сейчас. Это не давление для меня. Очень приятно находиться в этом положении. Скажем так, быть спортсменом — это уже большое давление. Я сосредотачиваюсь на себе, а не на моментах давления. Думаю, что если вы готовы сфокусироваться на себе и на совершенствовании, то давления нет. На US Open есть табличка с надписью: «Давление — это привилегия». Я так это понимаю», — цитирует теннисистку Punto de Break.

Соболенко в четвертом круге турнира в Майами победила американку Даниэль Коллинз со счетом 6:4, 6:4. В четвертьфинале белоруска встретится с китаянкой Чжэн Циньвэнь.