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Сегодня, 10:29

Соболенко рассказала, как справляется с последствиями травмы плеча

Виктория Кравченко
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Третья ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, как адаптировала свой график тренировок, чтобы не случилось рецидива травмы.

«В Вашингтоне у меня очень болело плечо, но здесь мы делали много упражнений на подвижность. Я трачу много времени на дополнительную подвижность, дополнительную растяжку и дополнительное лечение. Теперь чувствую себя намного лучше с плечом, понимаю, что мне не нужно его беречь», — сказала Соболенко на пресс-конференции.

В третьем круге турнира в Торонто Соболенко сыграет против Кэти Бултер из Великобритании.

Арина Соболенко
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