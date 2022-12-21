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Сегодня, 11:57

Соболенко рассказала, что теряла концентрацию во время матча на турнире в Дубае из-за необычного цвета корта

Алина Савинова
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о поражении от Елены Рыбакиной из Казахстана в матче командного выставочного турнира в Дубае (ОАЭ).

«На самом деле это был интересный опыт. Я пыталась понять, должны ли мы быть серьезными или нам нужно веселиться и все такое. Интересный цвет корта на самом деле (оранжевый оттенок, из-за которого зрителям и игрокам было трудно увидеть желтый мяч во время игры. — Прим. «СЭ»). Ты можешь видеть мяч, но должен быть действительно сосредоточен.Ты немного теряешь концентрацию, потому что пытаешься пристально смотреть на мяч. Но это было приятно и весело», — приводит The National слова Соболенко.

Выставочный турнир «Мировая теннисная лига» в Дубае проходит с 19 по 24 декабря.

Источник: https://www.thenationalnews.com/sport/tennis/2022/12/20/djokovic-defeated-by-zverev-on-world-tennis-league-debut-in-dubai/
Теннис
Арина Соболенко
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