«Парочку шотов текилы, и отстаньте от меня все». Соболенко рассказала, как переживает поражения

Первая ракетка мира Арина Соболенко объяснила, что выплеск эмоций на корте помогает ей сохранять концентрацию.

В подкасте Александра Соколовского она призналась, что ее команда давно привыкла к «эмоциональным заскокам» звездной теннисистки и не удивляется ее срывам на корте.

«Если я держу все в себе — злость, недовольство собой, ситуацией — становится только хуже. Я теряю себя, и точки возврата нет. Поэтому мне проще всё выбросить, — отметила спортсменка в интервью известному ведущему. — Скорее всего, это летит в сторону команды, но после этого я обнуляюсь и готова работать заново. В случае поражений я уезжаю как можно быстрее с места проигрыша и не включаю телевизор, не смотрю теннис и ухожу на шоппинг. Просто хочется парочку шотов текилы, водичку, красивый вид и отстаньте от меня все».

В данный момент 27-летняя белоруска возглавляет мировой рейтинг 55 недель подряд и 63 недели в общей сложности. Однако в этом году она сумела выиграть только один турнир «Большого шлема» из четырех, уступив в финалах Открытого чемпионата Австралии и «Ролан Гаррос», а также в полуфинале Уимблдона и в финале Итогового турнира.

Во время неудач на корте Арина часто употребляет нецензурную лексику и громко предъявляет претензии своему тренерскому штабу.