11 ноября, 17:30

«Парочку шотов текилы, и отстаньте от меня все». Соболенко рассказала, как переживает поражения

Олег Шамонаев
Шеф отдела спорта
Арина Соболенко.
Фото Reuters

Первая ракетка мира Арина Соболенко объяснила, что выплеск эмоций на корте помогает ей сохранять концентрацию.

В подкасте Александра Соколовского она призналась, что ее команда давно привыкла к «эмоциональным заскокам» звездной теннисистки и не удивляется ее срывам на корте.

«Если я держу все в себе — злость, недовольство собой, ситуацией — становится только хуже. Я теряю себя, и точки возврата нет. Поэтому мне проще всё выбросить, — отметила спортсменка в интервью известному ведущему. — Скорее всего, это летит в сторону команды, но после этого я обнуляюсь и готова работать заново. В случае поражений я уезжаю как можно быстрее с места проигрыша и не включаю телевизор, не смотрю теннис и ухожу на шоппинг. Просто хочется парочку шотов текилы, водичку, красивый вид и отстаньте от меня все».

В данный момент 27-летняя белоруска возглавляет мировой рейтинг 55 недель подряд и 63 недели в общей сложности. Однако в этом году она сумела выиграть только один турнир «Большого шлема» из четырех, уступив в финалах Открытого чемпионата Австралии и «Ролан Гаррос», а также в полуфинале Уимблдона и в финале Итогового турнира.

Во время неудач на корте Арина часто употребляет нецензурную лексику и громко предъявляет претензии своему тренерскому штабу.

  • Skorz.

    ))) Полезнее сделать ,пару баскетбольных блокшотов , чем парочку шотов текилы !)))

    12.11.2025

  • Александр Иванов

    Ей просто хочется парочку шотов текилы, водочку и пописать в кубок. и отстаньте ... , но, нет , не получится, думаю, австралийцы ей припомнят стыдобу

    12.11.2025

  • С детства за Уралмаш!

    Наш человек!)))

    12.11.2025

  • oykc

    Пару стаканов Текилы И я уже буду готов, Пойти за тобой на край света, Покачиваясь, как бык... =)))

    12.11.2025

  • Sasha Zhuk

    Арина молодец ,гордость страны ,а все проигравшие на ставках гуляют лесом

    11.11.2025

  • Ботокс007

    Чудовище, а не женщина. Быдло из притона привокзальной площади.

    11.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Шеф, вы лично просматриваете теннисные подкасты?! Может, что-то из влога Касаткиной процитируете? Там больше именно для вас информации, чем какая-то текила.

    11.11.2025

